Açıklama var ceza yok!

Biz dürtmesek açıklama filan yapmayacaklardı...

Dün zoraki de olsa yaptılar!

Geç de olsa öncelikle bu açıklama yapıldığı için kendilerine teşekkür ederiz...

Hiç yoktan iyidir dediğimiz türden!

Niye bu kadar geciktiler ya da dün de ifade ettiğimiz gibi korktular anlayamadık bir türlü...

Sonuçta ortada bir yıkılan bina var, yaralanan işçiler, kalıpçı hatası ve herhangi bir ölüm olmadığı için şükretme duyguları!

Burada önemli olan yaşanan felaketlerden ders alıp almadığımızdır...

Ders alırsak ne ala!

Almazsak başa bela...

Yarın bir gün bina altında kalan canlar giderse bunu hesabını hiç kimse veremez!

Hoş şimdi diyeceksiniz Ciklos’ta 4 gencimiz sel sularına kapılıp ölen gitti de ne oldu...

Soruşturmadan filan da kimse bir şey beklemesin!

Ama acı ailelerin yüreğinin en derinlerinde hep kalacak...

...

Girne’de çöken okul binası konusundaki açıklama belki kamuoyunun merakını gidermiş olabilir...

En azından teknik nedenleri öğrenmiş olduk!

Peki bundan sonrası oldu da bitti maşallah mı olacak!

Raporda da açıkça olmasa da ihmal olduğu belirtiliyor...

Ama yüzeysel olarak!

Bundan sonra olmaması için bir takım çalışmalar yapılması gerekiyormuş...

Hiç gecikmeden yapın!

Alınması gereken her türlü önlemi de alın...

Ama okul binasını da unutturmaya çalışmayın!

Çünkü ortada doğal afet filan da yok...

Öyle olsa doğaya karşı çıkılmaz deyip bu işten sıyırabilirsiniz ama bu bambaşka bir olay!

İnsan hatası...

Denetimsizlik!

Laçka olmuş, işini ciddiye almamış görevliler...

Rapor var da bunlar niye ortada yok!

Ya ahbap çavuş ilişkileri...

Suçluyu sahiplenme, kol kanat germe meseleleri!

Onlar hiç mi bedel ödemeyecekler yani...

Oysa Gürcafer ne demişti;

Sorumlular bulunup hesap sorulacak!

Bir bedel ödeyecekler...

Hadi buyurun kimden hesap soracaksınız!

Bedeli kimden isteyeceksiniz...

Sıkı fıkı ilişki içinde olduklarınızdan mı?

İşi yapanların geçmişini, vukuatlarını sanki de bilmiyor musunuz!

Önceleri ufak tefek işler yaparken şimdi milyonluk işlerin altındakilere girmiyorlar bile...

Bu arada devletin işlerini kontrol edenler ne yapıyor!

Aynı işlere niye aynı kontrol mühendisleri veriliyor...

Bu kadar al gülüm ver gülüm ilişkisi içinde olanların yaptıkları işler ne kadar sağlıklı olabilir ki!

Şunu belirtmekte yarar görüyoruz;

Belki 3 bakanlık için bu iş bitmiş olabilir...

Hatta biz inanıyoruz ki bu işlerin nasıl döndüğünden bakanların bile haberi yoktur!

Ama altta o kadar şaibeli işler ve ilişkiler var ki, bunları günü geldiğinden buradan paylaşacağız...

...

“Mutlusunuz değil mi?”

CNN Türk’de elinde mikrofon muhabir arkadaş Elazığ’da yıkılan evlerin sahipleriyle çadırda görüşüyor...

Programı görünce gazeteci olduğumuz için resmen utandık!

Çadırın içinde yaşayanlara mikrofon uzatıyor ama sanki de gazeteci değil de hükümet temsilcisi maşallah!

Defalarda mutlusunuz değil mi diye soruyor...

Sonra vatandaş Allah devlete zeval vermesin deyince onlara söyletemediğini kendi söylüyor...

Çadırınız var, çayınız var sobanız var!

Mutlusunuz...

Bakalım madalyayı kurumu mu verecek yoksa hükümet mi?

Mesleğin geldiği noktaya bakar mısınız!

DP için yeni senaryolar!

Hatırlarsanız Serdar Denktaş daha DP Genel Başkanı iken Cumhurbaşkanlığına yüzde 65 aday olacağını söylemişti...

Yüzde 65 değil ama yüzde 35 gerçek oldu!

Şimdi Denktaş siyasetten çekiliyor yorumları yapılmaya başlandı...

Bunu söyleyenler Serdar Denktaş’ı çok da iyi tanımayanlardır!

Yeni senaryo ise şu;

DP aday çıkarmayacak!

UBP’ye destek verecek...

Sonra da UBP ile birleşme gündeme gelecek!

UBP’den kopanlar birer birer DP’ni kapısını kapatıp UBP’ye dönecek...

Serdar Denktaş da bu seçimde değil ama 2025 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde UBP’nin adayı olacak!

Ölme eşeğim ölme, anlayacağınız...

9 Saldırgan buhar mı oldu?

UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova, Avrupa Komisyonu Parlamenterler Asamblesinde Afrika davasını gündeme getirmiş ve suçluların yargılanıp cezalandırıldığını açıklamış!

Demokrasiden filan da bahsetmiş...

Hadi buraya kadar tamam diyelim de;

Ya 9 saldırgan ne oldu?

Kuş olup uçtular mı?

Ya da okus pokus. Karban mafiş mi...

Buhar olup kaybolmuşlar olsa gerek!

Burada asıl konu onlar değildir...

Talimatı verenlerin peşine düşmek daha akılcı olur!