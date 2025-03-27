Evrim Kamalı

Gazimağusa Narkotik Şube ekipleri tarafından, Mağusa’da başlayıp, Lefkoşa’ya kadar uzanan operasyon sonucunda 325 gram hintkeneviri ile 108 adet MDMA türü uyuşturuculu hap ile yakalanan Abdullah Taş ile Mohammed Saeed Abdalla, Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik , 18 Mart’ta, zanlı 1 Abdullah Taş’ın tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve zanlının ikametgahına gittiklerini söyledi. Zanlının huzurunda yapılan arama neticesinde, ambalajlı paketler halinde, 155 gram hintkeneviri ve 108 adet MDMA türü uyuşturuculu hap ele geçirildiğini aktaran polis, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 720 dolar, 160 sterlin ve 120 euro paraya el koyduklarını anımsattı.

Zanlının, konu uyuşturucu maddeleri 14 Mart’ta, 2 bin 400 Euro karşılığında, zanlı 1 Mohammed Saeed Abdalla’dan aldığını itiraf etmesi sonucu, Abdalla’nın Lefkoşa’daki evine operasyon düzenlendiğini hatırlatan polis, zanlının tasarrufunda da 170 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını anımsattı. Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 10 gün ek tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını, analiz sonucunun çıktığını belirtti

Polis, her iki zanlının da benzer suçları olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.