Avrupa Birliği’nin, Güney Kıbrıs’ın Toparlanma ve Dayanıklılık Mekanizması kapsamındaki dördüncü ödeme talebine ilişkin 79.5 milyon euroluk olumlu ön değerlendirmeyi onayladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ın talebinin 79.5 milyon euro finansman ile ilgili olduğunu aynı zamanda Avrupa Komisyonu’nun kararı çerçevesinde üzerinde anlaşmaya varılan 23 hedefin tatmin edici şekilde yerine getirilmesi temeline dayandığını yazdı.

Habere göre, dördüncü ödeme talebi 11 reform ile 12 yatırımı kapsıyor.

Bu kapsamda aralarında e-devlet hizmetlerinin genişletilmesi, sınır ötesi bağlamda sağlık hizmetlerinin dijitalleştirilmesi, tapu işlemlerinin basitleştirilmesinin de bulunduğu bazı alanlara öncelik verilecek.