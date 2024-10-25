"GiveDirectly" adlı uygulamayı geliştiren yetkililer, uygulamanın yoksulluğun ve kasırga hasarının yoğun olduğu bölgeleri tespit etmek için Google tarafından geliştirilen bir yapay zekâ aracından yararlandığını açıkladı.

Kuzey Carolina ve Florida eyaletlerinde kasırgalardan etkilenenlere, akıllı telefon kullanarak kaydolacakları uygulama aracılığıyla yaklaşık 1000 dolarlık ödeme yapılacağını aktaran yetkililer, belgesiz afetzedelerin ya da akıllı telefon kullanmayan kişilerin ise bu uygulamadan yararlanamayacağını belirtti.

Yetkililer, yardımlardan yararlanmak isteyenleri başvuru yükünden de kurtaran bu uygulama aracılığıyla afet yardımını "daha hızlı ve daha etkili" hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

- Helene ve Milton kasırgaları

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını 26 Eylül'de yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga, kısa sürede Georgia, Virginia, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Tennessee'yi etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, Güney Carolina'da 1,3 milyon ve Kuzey Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida ve Kuzey Carolina'da "afet durumu" ilan ederek kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.

Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde 230'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Helene Kasırgası’nın ardından gelen ve en az 16 kişinin ölümüne neden olan Milton Kasırgası ise milyonlarca kişinin yaşam alanlarını doğrudan etkilerken bölgede büyük yıkıma da sebep olmuştu.