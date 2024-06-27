Güney Kıbrıs’ta ikisi Rum, üçü yabancı uyruklu toplam beş kişinin, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yatırım dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandığına dair haberle ilgili gelişmeler bugünkü Rum basınında da yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu beş kişinin ABD’ye iadesi için prosedür başlatıldığını ancak Yüksek Mahkeme yargıcı tarafından serbest bırakıldıklarını, ardından Başsavcılık tarafından bu kararın temyize götürüldüğünü ve şahısların yeniden tutuklanması kararı aldındığını yazdı.

Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu konu hakkında gazeteye yaptığı açıklamada 5 kişinin serbest bırakılmasıyla ilgili kararın bozulmasının ardından, bu kişilerin yeniden tutuklanması için yeni tutuklama emirleri çıkarıldığını dile getirdi.

Polislerin 4 kişinin yerini tespit edip tutukladığını ancak İngiliz uyruklu olan beşinci kişinin henüz tespit edilemediğini kaydeden gazete, polisin araştırmalarının sürdüğünü ve gerektiği takdirde bu kişi aleyhinde uluslararası tutuklama emri çıkarılmasının da ihtimal dahilinde bulunduğunu belirtti.

Gazeteye göre, Yüksek Mahkeme kararında, bu kişilerin yasadışı faaliyetlerini hayata geçirmek amacıyla KKTC’de faaliyet gösteren bir bankada hesap açtıkları iddiası yer aldı.