AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ı içtenlikle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, "AB ve ABD sadece müttefik değil, halklarımız arasında da 800 milyon vatandaşı birleştiren gerçek bir ortaklıkla birbirimize bağlıyız. O halde onlara hizmet etmeye devam eden güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışalım." mesajını paylaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de tebrik mesajında "AB ve ABD kalıcı bir ittifaka ve tarihi bir bağa sahip. Müttefikler ve dostlar olarak AB, yapıcı işbirliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

- Michel'den AB'nin kendi yolunda ilerleyeceği mesajı

Michel, AB'nin güçlü, birleşik, rekabetçi ve egemen bir ortak olarak stratejik gündem doğrultusunda yolunu izleyeceğini kaydetti.

Trump'ın ABD'ye liderlik ettiği 2017-2021 yıllarındaki ilk dönemde, Washington-Brüksel hattı ciddi gerilimlere sahne olmuştu.

AB yönetimi, bir süredir olası Trump zaferi için hazırlık çalışmaları yapıyordu.