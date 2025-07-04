(Kamalı Haber) KKTC'de izinsiz İkamet Etmek suçundan tutuklanan Azez Dale Alasha mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 4 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube’de bulunan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2022 tarihinden beri 948 gün ülkede kaçak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğü süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştıracağını, soruşturmanın yeni başladığını, ihraç işlemleri başlatılacağını ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.