03.07.2025 tarihinde, 09:00 sıralarında, Dörtyol-Geçitkale Anayolu üzerinde, Pakize Mülhüde AYDIN BAŞARAN (K-42) yönetimindeki SZ 298 plakalı salon araç ile Geçitkale istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Geçitkale Havalimanı önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje ait bordür taşlarına ardından da bilgi verici levhaya çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde yoluna devam eden SZ 298 plakalı araç, Geçitkale Havalimanı önünde bulunan çemberi çevreleyen bordür taşlarına da çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Pakize Mülhüde AYDIN BAŞARAN, kontrol maksatlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

03.07.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, İskele-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Arian AZİZZADEH (E-22) yönetimindeki UU 167 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru sol şerit içerisinde dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada “Kelin Yeri” restoran önlerine geldiğinde, şeridini muhafaza etmeyerek sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada sağ şeritte aynı istikamete doğru seyreden Hasan Hüseyin HAKSEVER (E-41) yönetimindeki HC 307 plakalı aracın sol ön yan kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle UU 167 plakalı araç yolun soluna doğru savrularak yoldan dışarıya çıkmış ve sağ yan kısmı üzerinde devrilmiştir. HC 307 plakalı araç ise yolun sağında bulunan orta refüje sağ yanı ile çarpıp refüj üzerindeki trafik levhasına da çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle savrulan trafik levhası ise o esnada karşı istikametten gelmekte olan Alper ERBİLEK (E-66) yönetimindeki PH 991 plakalı aracın ön kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan UU 167 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ozan AKDENİZ (E-23), Aysu KERME (K-22) ve HC 307 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gözde ŞAHİN (K-39), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.