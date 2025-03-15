GAZİMAĞUSA'DA BABA OĞUL BICAKLI SALDIRAYA UĞRADI

Ergün Yahat

Gazimağusada bu sabaha yakın saat 03:55 sıralarında Akmar Markete gelip giren bir ekekek diğeri kadın iki hırsız evde kameradan hırsızları Market içerisinde gören Market sahibi Sakıp Akçaba (64) ve oğlu Yunus Akcaba (28) hemen markete gelince hırsızlar ile Market içerisinde karşılaşınca bir anda saldırıya uğradılar baba Sakıp Akçabay karnından oğlu ise elinden yaralanarak hastaneye kaldırılırken baba Sakıp Akçabay ameliyata alınırken polis başarılı çalışmaları sonrasında 2 saldırganı yakaladı.