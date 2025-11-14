Güney Kıbrıs’ta yasal olarak ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarının sayısı yaklaşık 200 bin
Baf’ta dün meydana gelen olayda, 80 yaşındaki çiftçi kendi kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Alithia gazetesi, dün sabah evinden ayrılan Filippo Sokratus isimli 80 yaşındaki çiftçinin, geri dönmemesi üzerine çevresi tarafından aranmaya başladığını yazdı.
Habere göre, yapılan araştırma neticesinde 80 yaşındaki çiftçi, yola 3 metre derinlikteki alanda traktörün atında ölü bulundu.