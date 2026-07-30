Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen Gümrüksüz Mal Tasarrufu suçundan tutuklanan V.Ç., Ş.K. ve M.O. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Alperen Asena olguları aktardı.

İhbar Üzerine Operasyon Yapıldı

Polis, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 15:00 raddelerinde Kaçakçılık ve Mücadele Gümrük Şube Amirliği tarafından alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde Ş.K. ve M.O.’ya ait olan, V.Ç.’nin kullanımında bulundurduğu buzluklu kamyon araç içerisinde Gümrüğe beyan edilmemiş toplam değeri 1,116,000 TL olan 1 ton 116 kg koyun kuyruk yağı, toplam değeri 14,000 TL olan 40 kg mercan balığı, toplam değeri 13.000 TL olan 20 kg Jumbo karides tespit edilip ürünlerin araçla birlikte emare alındığını kaydetti.

Ürünler İmha Edildi

Polis, tespit edilen 1 ton 116 kg ağırlığında donmuş kuyruk yağı, 40 kg ağırlığında mercan balığı ve 20 kg ağırlığındaki Jumbo karidesin Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından imha edildiğini, zanlıların ise tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti.

Soruşturma Sürüyor

Polis, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.