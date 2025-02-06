6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Kahramanmaraş'ta Osman Sayın Spor Salonu önünde buluşan depremzedeler, "unutmadık", "saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı dövizleri yere sererek üzerlerine karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programda, yakınlarını kaybeden bazı depremzedeler konuşma yaptı.

Asrın felaketinde vefat edenlerin fotoğraflarının duvara asıldığı etkinlikte, depremi yansıtan görüntüler izlendi.

12 bloku yıkılan Ebrar Sitesi'nin yerine inşa edilen konutların önüne gelen aileler de burada ateş başında nöbet tuttu.

Depremde yaşamını yitirenlerin yakınları, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda da kabir ziyareti yaptı.

Alanlarda kurulan çadırlarda, çorba, tatlı, tavuk, pilav ve çay ikramında bulunuldu.

-Hatay

Valilik koordinesinde düzenlenen anma etkinliği kapsamında, Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar Vali Ürgen Parkı'nda bir araya geldi.

Kalabalık grup, "Sessiz Yürüyüş" adı altında Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'nda yürüdü.

İlk depremin meydana geldiği saat 04.17'de afette yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bu sırada vatandaşların birçoğunun gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Anma programı kapsamında, 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti.

Daha sonra depremde yaşamını yitirenler anısına Asi Nehri'ne kırmızı karanfil atıldı.

Merkez Defne ilçesinde de belediye ekiplerince Uğur Mumcu Bulvarı'nda "Unutmadık" yazılı platform kuruldu. Burada toplanan kalabalık, kayıplarını andı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, duaların edildiği anmada, vatandaşlar dilek fenerleri uçurdu.

Yunus Emre Parkı'nda toplananlar da saat 04.17'yi gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu. Katılımcılar daha sonra Asi Nehri'ne karanfil, defne dalları ve reyhan attı.

Depremde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı önünde afette yaşamını yitirenler için ayin düzenlendi.

Merkez Antakya ilçesindeki kilise enkazı önünde gerçekleştirilen ayini, Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu ile pederler Jan Dellüller ve Dimitri Doğum yönetti.

Orduluoğlu, konuşmasında, kalplerinde hüzün, gözlerinde umut olduğunu söyledi.

İlçenin yeniden yükseldiğini dile getiren Orduluoğlu, "Antakya'mızı tekrardan inşa etmek için Allah bütün idarecilerimize sağlık, sıhhat versin. Hep beraber, devlet ve millet, bütün azınlıklar, sevgiyle, kardeşlikle Antakya'yı inşa edeceğiz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edilen ayinde bazı katılımcılar gözyaşı döktü.

İskenderun'da mezarlıklar ziyaret edildi

Afette yakınlarını kaybedenler, sabahın erken saatlerinden itibaren ellerindeki çiçeklerle Çankaya Deprem Mezarlığı'na gitmeye başladı.

Mezar taşlarını yıkayan ziyaretçiler, yakınları için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Ziyarette bazı aileler gözyaşı döktü.

Çeşitli kurumların personeli de mezarlıktaki vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Depremin ikinci yılında oğlunun kabri başına giden Aysel Çetinkaya, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Onsuz dayanamıyorum, 2 yıldır her gün buradayım. Acılarım halen taze, hiç dinmiyor." dedi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitleri Camisi'nde sabah namazı kılındı, hatim duası okundu.

Ardından 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Deprem Mezarlığı ziyaret edildi.

Programlara depremde yakınlarını kaybedenler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, kabirlere karanfil bıraktı, ziyarete gelenlere başsağlığı diledi.

Yakınlarının kabrini ziyaret eden aileler de mezar başında dua etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kaptanpaşa Camisi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için sabah namazının ardından dua edildi.

Osmaniye'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılımıyla Bülbül Camisi'nde sabah namazı kılındı, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde de İl Müftülüğünce Ramazanoğlu Camisi'nde sabah namazı kılındı, mevlit okutuldu. Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Yavuz Selim Köşger ve vatandaşlar katıldı.

-İskenderun

İskenderun ilçesi Anıt Alanı'nda da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için 04.17'de anma programı yapıldı.

Kaymakamlık koordinesindeki programa katılanlar, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti.

-Gaziantep

Gaziantep Valiliğince, merkez Şehitkamil ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde, 6 bloktan 4'ü yıkılan ve 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde anma programı düzenlendi.

Taziyeevinde toplanan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve yakınlarını kaybeden vatandaşlar, enkaz alanına yürüdü.

"Sessiz" gerçekleştirilen yürüyüşün ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, saygı duruşunda bulundu.

Program, duaların okunmasının ardından son buldu.

Enkaz alanına gelen bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü.

-Adıyaman

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında binlerce kişinin katılımıyla "sessiz yürüyüş" düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Vali Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de katılımıyla Valilik önünde bir araya gelenler, kentin simgesi olan ve aradan geçen iki yıla rağmen 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar ellerinde karanfil ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı depremzedeler, "sessiz yürüyüş" sırasında gözyaşlarını tutamadı, yüzlerce dilek balonunu gökyüzüne bıraktı.

Yürüyüşün ardından depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu.

Program kapsamında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Malatya

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ve protokol üyeleri, "asrın felaketi"nde yıkılan Hakimbey Apartmanı'nın alanındaki anma programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından hayatını kaybeden 78 kişi için dua edildi.

Protokol üyeleri daha sonra Hakimbey Apartmanı'nın alanına karanfil bıraktı.

Daha sonra Çamurlu Mahallesi'ndeki deprem konutları alanında incelemede bulunan Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 80 bin hak sahibinin bulunduğunu belirterek, bunlardan 26 bin 305 konutun anahtarının teslim edildiğini söyledi.

Depremde 17 kişinin hayatını kaybettiği Hayat Sitesi alanında buluşan bir grup da meşale yakarak alana karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, burada yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da depremlerde Malatya'da birçok yıkımın meydana geldiğini söyledi.

Konuşmaların ardından hayatını kaybedenler için enkaz alanına karanfil bırakıldı.

78 kişinin hayatını kaybettiği binanın alanında yakınlarını andılar

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Hakimbey Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler de binanın alanında bir araya geldi.

Ateş yakıp depremin meydana geldiği saat olan 04.17'yi bekleyenler, kaybettikleri 78 kişi için dua etti.

Milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın ağabeyi Ömer Berkay Aydoğan, Hakimbey Apartmanı'nda babaannesi Hacer Aydoğan'ı (86) ve kız kardeşi Nilay Aydoğan'ın da aralarında bulunduğu 78 kişiyi kaybettiklerini, acılarının büyük olduğunu söyledi.

6 Şubat depremlerinin ardından iki sene geçtiğini belirten Berkay Aydoğan, şunları kaydetti:

"Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Benim ve bütün enkazda kaybettiklerimizin yakınlarının Türk milletinden, Malatya halkından bir ricası var. 25 Şubat'ta saat 11.00'de mahkememiz var, mahkeme sürecinde bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Bütün Malatya halkını o gün 3. Ağır Ceza Mahkemesine bekliyoruz. Bize destek olmalarını istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz."

-Adana

Depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın olduğu alanda anma etkinliği düzenlendi.

Depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunan programda, dualar edildi.

Depremde yakınlarını kaybeden ailelerin de konuşmasının ardından katılımcılar, yıkılan binanın bulunduğu alana karanfil bıraktı.

-Osmaniye

Valilik ve Belediye tarafından Rahime Hatun Mahallesi'nde düzenlenen anmaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kent protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Daha sonra 6 Şubat depremleriyle ilgili sinevizyon gösterisi izletildi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye dileklerini iletti.

Bu felaketleri tekrar yaşamamak için ellerinden gelen her türlü tedbiri alacaklarını belirten Tekin, "Allah korusun yaşadığımızda da nasıl davranılması, neler yapılması gerektiğini de millet olarak hep hafızamızda taze tutmak durumundayız." dedi.

Tekin, 6 Şubat'ı herkesin bugün gibi hatırladığını ve o gün 7'den 70'e herkesin karınca kararınca, gücü yettiğince bu sürece katkı sağladığını söyledi.

Millet olarak nasıl bir arada olunacağını dünyaya gösterdiklerini dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

"Bu şuur, bilinç inşallah ilanihaye devam eder. Felaket sonrasında yine aynı şekilde acıları hafifletecek tedbirleri hep beraber almak için çaba sarf ettik, sarf etmeye de devam ediyoruz. Sadece Osmaniye için değil, 11 ilin tamamında Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan başlayıp, en ücra köşedeki kamu görevlisine kadar bütün kamu görevlileri üstüne düşen vazifeyi yerine getirip bu acıları hem hafifletecek hem de bir daha yaşanmasını engelleyecek tedbirleri almaya çaba gösteriyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bütün toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanı'mız bütün bakanlarımızdan her toplantı öncesinde 'Deprem bölgesiyle ilgili durumlar ne?' raporunu alıyor. Hatta birçok ilde, birçok projeyi doğrudan takip ediyor, 'Ne aşamada, ne zaman bitiyor?' şeklinde. Acıları unutmamız mümkün değil ama hafifletmek için üstümüze ne düşerse yapmaya çaba sarf ediyoruz. Allah bizlere böyle felaketleri tekrar yaşatmasın, hepimize sabır nasip etsin."

Daha sonra Tekin ve beraberindekiler, bulundukları yerden "Sessiz Yürüyüş" adı altında Kemal Satır Caddesi'ne yürüdü.

Asri Mezarlık'taki anma programına ise Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Bakan Tekin ve beraberindekiler, ziyarette bulundukları kabirlere karanfil bıraktı. Tekin, depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

-Kilis

Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, saygı duruşunda bulundu, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Programda depremlerde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

-Diyarbakır

Kahramanmaraş merkezli depremlerde merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi ve merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'nda 77 kişinin yaşamını yitirdiği Serin-2 Apartmanı enkazı önüne gelenler, saat 04.17'de enkaz alanlarına yakılan mumlar ile karanfiller bıraktı.

Depremde yıkılan Galeria Sitesi önüne gelen vatandaşlar da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren yakınları için dua etti, gözyaşı döktü.

Depremde 9 yakınını kaybeden Mehmet Buldu, depremlerde yaşamını yitiren tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Hayatını kaybeden 9 yakınını anmak amacıyla ailesiyle birlikte site enkazı önüne geldiklerini ifade eden Buldu, şöyle konuştu:

"Allah bir daha böyle ağır bir felaketi hiçbir insana göstermesin. Gerçekten acımız büyük. İkinci yıl bitiyor ama sanki yeni olmuş gibi içimizde hüzün ve acı var. Depremden sonra 13 gün boyunca onları bekledik, enkazın altındaydılar. Tekrar o üzüntüyü paylaşmak amacıyla buraya geldik. Onlara ve tüm hayatını kaybedenlere dua etmek için geldik. Üzgünüz, Rabbim hepimizi böyle afetlerden korusun."

Depremde ablası, eniştesi ve 3 yeğenini kaybeden Mehmet Şirin Ekinci de bir yeğeninin düğününe bir hafta kala hayatını kaybettiğini anlattı.

-Elazığ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Elazığ'da, İmam-ı Azam Camisi'ndeki programda sabah namazı kılındıktan sonra Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından depremlerde hayatını kaybedenler anıldı ve dualar edildi.

Programın ardından cami çıkışında Türk Kızılay ekiplerince cemaate çorba ikramında bulunuldu.

Programa, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

-Şırnak

Şırnak'ta Geylani Camisi'nde sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından tarafından depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar anıldı, dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Programa, Vali Birol Ekici, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Som, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bursa

Osmangazi Belediyesi, Kent Konseyi ve Bursa İl Dernekler Federasyonu (BİLDEF) tarafından Osmangazi Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Programa, depremden etkilenen 11 ilin dernek temsilcileri, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Depremin meydana geldiği saat 04.17'de saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, katılımcıların konuşmalarıyla sona erdi.

Zonguldak

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti üyeleri ve vatandaşlar, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, depremde hayatını kaybedenleri rahmet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Tarihin en büyük depremini yaşadıklarını belirten Yeşil, "Unutmamak ve unutturmamak adına Madenci Anıtı'nda bir aradayız. Depremle ilgili bizler bir belgesel hazırladık. Madencilerimizin orada özverili şekilde bir nefese can olmak için canları pahasına yaptıkları çalışmaları anlatmak ve farkındalık yaratmak istedik. Deprem bizim gerçeğimiz. Bu gerçekten kaçamayız. Bu acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum." diye konuştu.

Zonguldak Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Erdoğan Kaymakçı da arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve bu konudaki uzmanlıklarıyla fark yaratan madencilerin göçük ve enkaza girerek yüzlerce insanı kurtardığını anlattı.

Burdur

Deprem bölgesinde görev alan Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, komuta merkezinde saatler 04.17'yi gösterdiğinde araçlarının sirenlerini çalarak saygı duruşunda bulundu.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, gazetecilere depremin ikinci yılında acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu söyledi.

Deprem gecesi saat 05.30'da 18 kişilik arama kurtarma ekibiyle yola çıktıklarını, ilk olarak Kahramanmaraş'a ulaştıklarını anlatan Ballak, "O şehirle beraber biz de yıkılmıştık. Çünkü hiçbirimiz deprem bölgesine gidene kadar o acı tabloyu gözümüzde bile canlandıramamıştı." dedi.

Moral ve motivasyon açısından etkilendiklerini belirten Ballak, "Bizim ayakta kalmamız gerekiyordu, personelimizi ayakta tutmamız gerekiyordu. Çünkü orada biz de yıkılsaydık insanların umut bağlayabileceği kimse kalmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Ballak, "Depremde arama kurtarma ekibi hazırlamak çözüm değil. Önemli olan depreme sağlam ve dayanıklı binalarla hazırlanmak. Ben ülkemizin tekrar böyle bir acı yaşamamasını diliyorum." diye konuştu.

İtfaiye çavuşu Ali Eryılmaz da depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nde kurtarma çalışması yaptıklarını dile getirerek, şunları anlattı:

"Mustafa amcamız vardı, dışarı çıktığında bile elimi hiç bırakmadı. Ambulansta bile ayrılmadı. Onun oğlu vardı fakat onu kurtaramadık. İlk vardığımızda Kumsal bebekle tanıştık. Enkaz altındaydı ve çok şiddetli bir yağmur yağıyordu. Onu sağ salim çıkardıktan sonra diğer enkazlara gittik."