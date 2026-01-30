Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 6 milyon TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde; 6 milyon TL’lik büyük ikramiye “31954” numaralı bilete isabet etti. Bilet, Akdoğan bayisi Süleyman Özulu tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 15 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 3 milyon TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 300 TL olarak, 31 Ocak 2026 itibarıyla satışa sunulacak.