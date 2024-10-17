(Kamalı Haber) - Beraberlerindeki 4 çocukla polise sığınan Suriyeli kadınlar Hasna Alavi Aleyya (22) Radiye Brek (26) ve Fatma Hammudi Sahyuni (23) 3 gün süren tutukluluğun ardından bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan dün Askeri Mahkemeye çıkarılan sanıklar hakkındaki dava görüldü. Askeri Mahkeme heyeti, sanıkların 7 gün hapis cezasına çarptırılmasına emir verdi. Kararda sanıkların 7, 5,3 yaşlarında ve 40 günlük bir bebekle ülkeye geldikleri açıklandı.

Kararı okuyan yargıç , 13.10.2024 tarihinde, saat 23:30 raddelerinde Demirhan Polis Karakolu'na giderek ülkelerine gitmek istediklerini beyan eden Suriye uyruklu sanıkların yapılan soruşturmada aynı gün saat 19.00 raddelerinde Lefkoşa'da henüz aynı tespit edilemeyen bir yerden, beraberlerinde bulunan yaşları 7 ile 40 günlük arasında değişen dört çocuklarıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden hareket ederek 1. Derece Askeri Yasak Bölge'ye gizlice girip ihlal ettikten sonra KKTC topraklarına giriş yaptıklarının tespit edildiğini söyledi.

Yargıç, sanıkların mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını belirtti. Sanıkların ifadelerinde ülkelerine dönmek için yardım istediklerini söylediklerini ifade eden yargıç, çocuklarıyla birlikte savaştan kaçarak önce güneye ardından kuzeye geçen sanıklara kısa süreli hapis vermeyi uygun gördüklerini söyledi. Yargıç, sanıkları askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan 7 gün hapse mahkum ettiklerini açıkladı.