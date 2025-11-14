Güney Kıbrıs’ta tasarrufunda uyuşturucu bulunan 24 yaşında bir şahsın tututklandı.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, 24 yaşındaki şahsın Limasol’da ikametgahında yapılan aramada;içinde cannabidiol (CBD) maddesi bulunan 15 paket, içinde toplam 591 gram hint keneviri bulunan 11 paket, 21 gram hint keneviri ve kenevir reçinesi içeren 7 paket, içerisinde hint keneviri bulunan 15 sigara ve içlerinde bilinmeyen bir maddenin bulunduğu elektronik sigaraların olduğu 21 paket ele geçirildiğini yazdı.