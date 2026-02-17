Meteoroloji Dairesi'nin verilerine göre 24 saatte en çok yağmur Karpaz bölgesine düştü.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre dün 08.00 ile bugün 08.00 arası metrekare başına kaydedilen yağış miktarları şöyle:

"Dipkarpaz ve Sipahi 7, Kaleburnu ve Yenierenköy 6, Mehmetçik ve Ziyamet 5; Zaferburnu, Çayırova, Beyarmudu ve İskele 4, Pile, Gazimağusa, Kantara, Salamis ve Sandallar 3, Geçitkale, Akdoğan, Çayönü, Dörtyol, Taşkent, Akıncılar, Tatlısu ve Vadili 2 kilogram"