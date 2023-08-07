2006 YILINDAN BU YILA KADAR TRAFİKDE KAYITSIZ SEYREDİYORDU
Ergün Yahat
Gazimağusa polis müdürlüğü trafik şubesi polis ekiplerinin gün boyu yaptıkları trafik denetimleri aralıksız devam ediyor.
Bugün yapılan rutin kontrellerde ise ekiplere yakalanan GP 879 plakalı van aracın 2006 yılından bellidir kayıttan düşük sigortasız yollarda seyrettiği ortaya çıktı.
Van araca el konulup gerekli ceza kesildi. Bazı lüks araçların ise seyrüsefersiz olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Yapılan denetimler bir çok vatandaş tarafından takdirle karşılanıyor.