Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Samsun’a çıkarak , Türk milletini bağımsızlığa kavuşturan Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 106’ncı yıl dönümü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Girne’de de tören ve etkinliklerle kutlandı.

Girne’deki resmi tören bugün 08.30’da Atatürk Anıtı önünde yer aldı.

Tören, protokol sırasına göre Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende Girne Turizm Meslek Lisesi Öğrencisi Esma Doksöz’ün , “19 Mayıs Gençlik Marşı “adlı şiiri okumasının ardından, Girne Turizm Meslek Lisesi Öğrencisi Yıldız Kuru, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

19 Mayıs’ın, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak , Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini başlattığı tarih olduğunu belirten Yıldız Kuru, bu tarihin Türk milletinin tarihine ışık tutan Nutuk’un ilk sayfası, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı, hürriyet ve istiklalin ilk haykırışı olduğunu söyledi.

“Bağımsızlık Türk milletinin karakteridir” diyen Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkıp Kurtuluş Savaşı’nı başlatarak, bir milletin makus talihini değiştirdiğini dile getiren Kuru, Mustafa Kemal Atatürk’ün “doğum günüm” dediği 19 Mayıs’ın, Türk milletinin, asla esaret altına girmeyeceği ve kutsal vatan topraklarının asla işgal edilemeyeceğini dünyaya haykırdığı gün olduğunu dile getirdi.

Atatürk’ün Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesini ve kurduğu Cumhuriyet’i gençlere emanet ettiğini anımsatan Kuru, Türk gençleri olarak, bu emanetleri canları pahasına sonsuza dek koruyacaklarını ve daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere teslim edeceklerini kaydetti.