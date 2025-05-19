Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği “19. Evvel Zaman İçinde Luricina Panayırı” yapıldı.

Köy meydanında yer alan ve gün boyu süren panayırda, stantlar kurularak yiyecek, içecek, hediyelik eşya ve Kıbrıs kültürünü yansıtan ürünlerin satışları yapıldı, müzik dinletileri ve dans gösterileri sunuldu.

Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi Halk Dansları ekibinin folklor gösterisiyle başlayan etkinlikte, konuşmalar da yapıldı.

Akıncılar Muhtarı Mustafa Eğmez, "Akıncılar halkının 1974’ten 2014 yılına kadar esaret altında yaşadığını" belirterek, 2014 yılından itibaren herkesin bölgeyi ziyaret edebildiğini söyledi.

Akıncılar- Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de, Belediye olarak açılması öngörülen Limya kapısı için çeşitli toplantılar yapıldığını, istişarelerde bulunduklarını ve hükümetle konuyu görüştüklerini belirtti.

Karavezirler, olayın takipçisi olduklarını dile getirerek, en kısa sürede kapının açılması için gerekeni yapacaklarını belirtti.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da, bölgede ciddi gelişmeler yaşandığını ifade ederek, bölgenin turizm ve kültür açısından hak ettiği yere getirilmesi gerektiğini belirtti.

Erhürman gelecek yıl geçiş noktasının konuşulmayacağını çünkü kapının açılmış olacağını vurgulayarak, Akıncılar’ın turizm ve kültür açısından en önemli yerlerden biri olacağına dikkati çekti.