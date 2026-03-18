18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla İskele’de tören düzenlendi.

Larnaka Şehitler Anıtı önünde yer alan törene İskele Kaymakam Muavini Necmi Karakılıç, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına İstihdam Binbaşı Burç Volkan Zor, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Binbaşı Seyfullah Atabey, İskele Polis Müdürü İbrahim Ulusoy, Sivil Savunma Teşkilatı İskele Şube Müdürü Kadir Yiğen, siyasi parti ve dernek temsilcileri, askeri erkân, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören şiirlerle devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına Hava Savunma Teğmen İdiris Kalkan'ın konuşmasının ardından dua okunmasıyla tören sona erdi.

-Kalkan: “Çanakkale Boğazı’nın denizden geçilemeyeceği tüm dünyaya gösterildi”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına Hava Savunma Teğmen İdiris Kalkan törende yaptığı konuşmada, 18 Mart 1915 tarihinin Çanakkale Boğazı’nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini tarih olduğunu söyledi. Kalkan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve canlarını feda eden tüm şehitleri de rahmet ve şükranla andı.