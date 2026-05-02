1. 01.05.2026 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Ünal Genç Sokak’ta, trafik konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu, M.H.(E-29) bir taraf olup, diğer taraf olan 171 miligram alkollü içki tesiri altındaki G.T.(E-42) ve 175 miligram alkollü içki tesiri altındaki J.T.(E-38) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 01.05.2026 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Demirhan’da Fırtına Sokak’ta, aralarında yaşanan tartışma sonucu, İ.D.(E-46) 81 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada bir taraf olup, diğer taraf olan M.G.(E-41) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 01.05.2026 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Gazimağusa’da Kurtuluş Sokak’ta, trafik konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu, M.A.(E-26) bir taraf olup, diğer taraf olan S.Z.(E-46) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.