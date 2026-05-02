Güzelyurt-Lefke çevre yolunun Doğancı çemberi ile Cengizköy çemberi arasındaki yol, drag yarışı nedeniyle yarın 08.00-18.00 saatleri arasında çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak.

Polisten yapılan açıklamaya göre, söz konusu güzergahta Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından motosiklet drag yarışı gerçekleştirileceği için Güzelyurt ve Lefke istikametlerinden gelecek araçların ulaşımı Güzelyurt - Lefke eski ana yolu üzerinden sağlanacak.

Polis, yarış süresince bahse konu yolu kullanacak sürücülerin, kendileri ile yarışmacıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmelerini, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.