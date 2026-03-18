(Kamalı Haber) Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlarından tutuklanan Joseph Chızuterem Emmanuel yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Emine Çıkan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 14.03.2026 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Lefkoşa’da Filiz Sokak üzerinde Lefkoşa polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi devriyede bulunduğu esnada şüpheli hareketler sergileyen Joseph Chızuterem Emmanuel’in üzerinde yapılan aramada ceketinin sağ cebinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini söyledi. Polis, akabinde zanlının tasarrufunda bulunan LY465 plakalı araç içerisinde yapılan aramada aracın sağ şoför kapısının kol kısmında 3 adet içilmeye hazır vaziyette tahmini ağırlığı 1 gram olan tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve beklenen analiz sonucu olduğunu belirterek, 5 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.