Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu: Zanlı mahkeme huzurunda

Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarruf" suçlarından tutuklanan zanlı Hasan Özkural mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Araçta yapılan aramada uyuşturucu bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal olayla ilgili bulguları aktardı. Yeşildal, Lefkoşa’da 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 21:00 raddelerinde İrsen Küçük Spor tesisleri içerisinde bulunan araç park alanında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı polis ekibi tarafından Lefkoşa’da sakin Hasan Özkural’ın kullanımında bulunan UJ 675 plakalı araç içerisinde yapılan aramada ön yolcu koltuğu üzerinde bulunan sigara paketi, şeffaf naylon ve sakız kutusu içerisinde toplamda yaklaşık 18 gram ağırlığında Bonzai türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Zanlı gönüllü ifade verdi

Polis zanlının suçüstü tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini, ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca konu emare maddelerin analize gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme 3 gün tutukluluk emri verdi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.