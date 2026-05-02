1. 01.05.2026 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Demirhan’da Mustafa Kemal Kıbrıslı Sokak üzerinde, Hüseyin YUMUŞAK (E-41) yönetimindeki elektrikli scooter ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan hız kasisini geçtikten sonra scooterin kontrolünü kaybederek yol içerisine düşmüştür.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Hüseyin YUMUŞAK, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kafatasında kırık ve beyin kanaması teşhisi ile yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 02.05.2026 tarihinde, saat 00.50 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, Berkan BİÇER (E-35) 145 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UE 398 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden Akpınar Çemberine giriş yapması sonucu, o esnada çember içerisinde doğu istikametine doğru seyreden Ayça Begüm BAĞCI (K-26) yönetimindeki YB 426 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

UE 398 plakalı araç sürücüsü Berkan BİÇER, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 02.05.2026 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Gazimağusa’da Bahriyeli Sokak üzerinde, Erdem AKKAYA (E-26) yönetimindeki LY 791 plakalı kamyon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsiz şekilde Abajur Sokağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada sokak üzerinde park halinde bulunan JE 234 plakalı salon aracın sağ arka yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan JE 234 plakalı salon araç, önünde park halinde bulunan JR 515 plakalı salon aracın arka tamponu da çarpmıştır.

Çarpmadan sonra kontrolsüz şekilde yoluna devam eden LY 791 plakalı kamyon sürücüsü ise, yol üzerinde bulunan Esmerim Sokak girişinde park halinde bulunan HA 420 plakalı salon aracın arka kısmına da çarpmıştır. Kaza sounucu yaralanan olmadı.

LY 791 plakalı kamyon sürücüsü Erdem AKKAYA, sürüş ehliyeti sınıfı dışında ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.