29.04.2026 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, İskele’de, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, M.A.H.(E-23)’nin tasarrufunda 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ile 9 mm çapında toplam 5 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmış ve bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen D.Ş., A.T., M.V.B. ve Ö.E. tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında ise 28.04.2026 tarihinde, C.K.(E-23), B.Ç.(E-32) ve H.I.(E-30)’nin meseleye konu olan tabancayı, tabancaya ait şarjör ile 9 mm çapında toplam 5 adet canlı mermiyi, İskele’de bir ağaç altına gizledikleri tespit edilmiştir. C.K. ve B.Ç. tutuklanmış olup, H.I. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.