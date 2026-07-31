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Lefkoşa’da meydana gelen “Uyuşturucu Madde Kokain, İthal, Alma ve Tasarruf ve suçlarından tutuklanan C.Z., H.B.A. ve H.L. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Metal dolapta gizlenen kokain bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Celal Durukan olguları aktardı.

Polis, 29.07.2026 tarihinde saat 20:55 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli polis ekibi tarafından Lefkoşa'da Hatice Tahsin Erören Sokak üzerinde bulunan yardım amaçlı kıyafetlerin içerisine bırakıldığı metal dolabın olduğu yerde şüpheli hareketler olduğu fark edilmesi üzerine konu yer ziyaret edilerek yapılan kontrolde metal dolabın altında gizlenmiş vaziyette şeffaf naylonda sigara paketi içerisinde kağıda sarılı yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis, konu yerde pusu görevine başlandığını,

saat 21:15 raddelerinde zanlıların araçla metal kutunun yaklaşık 5 metre ilerisinde yolun sol tarafında durduğunu ve aracın arka yolcu koltuğundan C.Z.’nin dolabın altından içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan naylonu aldığı esnada görevli polisler tarafından etkisiz hale getirilip tutuklandığını belirtti. Polis, araçtaki diğer iki zanlının da tutuklandığını kaydetti.

Suçu kabul ettiler

Polis, mesele ile ilgili yapılan soruşturmada H.B.A. ve H.L.’nin ortaklaşa 40 bin 500 TL koyup C.Z. aracılığıyla Güney Kıbrıs’tan kokain türü uyuşturucu madde almaya karar verdiklerini, C.Z.’nin tarafımızdan aranmakta olan bir şahıs ile irtibat kurup konu uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeleri temin ettiğini açıkladı. Polis, zanlıların işlemiş olduğu suçları kabul yönünde birer gönüllü ifade verdiklerini kaydetti.

7 gün tutukluluk kararı

Polis, uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin türü ve nevi konusunda Devlet Kimya Laboratuvarı'na gönderilmesi gerektiğini, maddenin muhafazasında kullanılan naylon poşetler üzerinde gerekli parmak izi araştırması yapılacağını, bu nedenle PGM Kriminalistik Şubesi'ne gönderileceğini, aranan bir şahıs olduğunu belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.