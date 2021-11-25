Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Dün sabahın ilk kahvesini ülkeye büyük yatırımlar yapan ve yüzden fazla istihdam sağlayan bir iş insanımızla birlikte içtik…
Yüzünden düşen bin parçaydı!
“Abi artık geceleri gözüme uyku girmiyor” diye başladı sitem etmeye…
Hoş kendisi dün sabah bize bir gazeteci ile değil sadece bir vatandaş olarak gördüğü için, içindekileri paylaşma ihtiyacı duymuş ve bunu da belirtmişti ama!
Tabi ki önce insanız ama böyle çok hassas bir dönemde insan duyunca sadece üzülmek istemiyor aksine dövizin fırlamasından dolayı olumsuz etkilenen insanlara da tercüman olma sorumluluğunu duyuyor…
Çok sayıda iş yeri var, birçok kulvarda bulunuyor ama şimdi onun için en büyük sorun mağazalarının kiralarının sterlin olduğu için son bir yıl içinde yüzde 100 artması!
Dövize bir önlem almazsa ki ufukta şimdi öyle bir şey gözükmüyor, bundan sonrası için önünü görmesi imkansız gibi bir şey…
Kendisi de bu dönemde Faiz Sucuoğlu’ndan hayli umutlu olduğunu ve şimdi alınacak tedbirlerin hayati değerde olduğunu ifade etti!
Sucuoğlu’nun elinde tabi ki sihirli değnek yok ama çarşının genel durumu da ne yazık ki ümitsiz bir şekilde sonunu bekliyor…
Döviz almış başını gitmiş, esnaf bir liralık bir zam yapmaya utanır hale gelmiş!
Bu sadece onların değil tüm memleketin sorunudur artık…
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Bu arada Başbakan Faiz Sucuoğlu alınan ilk önlemleri dün akşam saatlerinde açıkladı…
Esnaf için verilecek olan krediler olumlu karşılandı!
Bir de banka borçlarının 3 ay süreyle ertelenmesi, hiç yoktan iyidir yorumlarına neden oldu…
Anlayacağımız bankalara olan borçlular en azından 3 ay da olsa derin bir nefes alacak!
Sonrası da şimdilik meçhul…
Borcum döviz, alacağım TL ama onu da alamıyorum…
Öğleye doğru başka bir iş insanımız telefonda arıyor…
“Sen akıllısındır akıl ver bana biraz” diye başlıyor söze!
Zira ben aklımı kaybetmek üzereyim diye ekliyor…
Genelde devlete iş yapan bir arkadaş bu!
Aylar önce döviz şu an kinin çok altındayken malzeme almış, işi tamamlamış ve ne yazık ki bugüne kadar kendisine her hangi bir ödeme yapılmamış…
Devlet gününde ödemiyor ama sürekli iş istiyor!
İşi alsa vay almasa vay halleri yani…
Ve benden akıl istiyor!
Neden öyle bir cevher gördüyse artık onu da bilemem…
Ama gerçekten de artık insanda ne akıl kaldı ne de izan!
Döviz nedeniyle borçlar artık gün değil ay değil her saat artıyor ama TL olan alacaklar hem de devlet tarafından ödenmiyor ya da ödenemiyor…
Bizim arkadaş şimdiye kadar aklını nasıl olmuş da yitirmemiş, büyük başarı yani!
Kahvenin hatırı da kalmadı artık…
Dün öğlen saatlerinde Güzelyurt’dan esnaf bir arkadaş aradı…
Müjdeyi de verdi!
Kilosu 86 TL’den aldıkları kahveye okkalı bir zam yapmışlar bundan böyle 120 TL’den alacaklarmış…
Şu anda 5 TL’ye sattıkları kahveyi en az 8 TL’den satmak zorunda olduklarından şikayet ediyor!
Asla bu fiyata kahve satamam ben diyor…
Zaten pandemi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını da hatırlatan esnaf arkadaş ‘lütfen sesimizi duyur’ diye resmen isyan ediyor!
Tabi ki çare mekanizması biz değiliz…
İşimiz yaşanan sıkıntıları buradan kamuoyuyla paylaşmak!
10 Dakikada 150 bin TL borcu arttı
Yine öğleden sonra bir banka müdürü arkadaş aradı biraz sohbet ettik…
Dün sabah saatlerinde bir banka müşterisi gelmiş, bankaya olan döviz borcu için yeni bir ödeme planı yapılmasını istemiş!
Bu arada müdür arkadaş son birkaç hafta içinde yüzlerce borçlunun bu nedenle kendisini ziyaret ettiğini de ekledi…
O da gelen borçlu ile kahvesini içerken, gitmeye yakın bilgisayarını açıp ekrandan bir şeyler bakmış!
Borcu olanın geldiği vakit bankaya TL olarak 1 milyon 200 TL borcu varken, giderken borç 10 dakika içinde 1 Milyon 350 bin TL oluvermiş…
Banka müdürü bile artık bu konularda ne diyeceğini bilemiyor!
975 TL nire, 4 bin 250 TL nire!
Hayli lüks aracı olan bir aile dostu dert yanıyor…
Tabi ki başını duvara vura vura!
Bundan 7 sene önce 10 yıl borçlanarak gıcır gıcır arabayı evinin önüne çekmiş…
Tabi ki bu zaman içinde aracın lükslüğü filan da kalmamış!
7 Yıl önce banka memuru demiş ki, eğer döviz borçlanırsanız TL karşılığı olarak 975 TL ödersiniz…
TL borçlanırsanız da bin 200 TL!
975 TL de bin 200 TL’den küçük olduğu için tabi ki tercihi döviz olmuş…
Şu anda ödediği miktar ise 4 bin 250 TL!
Allah sabırlar versin artık…
MESAJ KUTUSU
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