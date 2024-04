Alkollü sürücüler bundan böyle hapı yuttu...

Bundan böyle alkollü olarak araç kullananlar cezaevine gönderilecekmiş!

Geç de olsa doğru karardır bu...

Kaç seneyse artık yatıp çıkacaklar!

Sonra araç sürmeye devam edecekler...

Bize göre bu ceza daha da artırılmalıdır!

Yatsınlar, çıksınlar ama bir daha da sürüşe çıkmasınlar...

Hem de bir ömür boyu!

Hele de insanların ölümüne neden olanlar...

Çünkü biz sadece cezadan anlarız!

Trafik konusunda eğitim filan bizde hak getire...

İyi de cezaevine girenler orada ne yapacak?

Başka kötü alışkanlıklar da edinecekler...

Her biri çıkınca potansiyel suçlu olarak halkın arasına karışıp günlerini yaşayacak!

...

Aslında konunun çok daha özüne inmek gerek...

Bazı çağdaş ülkelerin yaptığı gibi!

Uzun zamandır arşivimizde bulunan bir alıntıyı buradan sizlerle paylaşıyoruz;

“Almanya'da bir dost ziyaretinden dönüyorduk. Arabayı ben sürüyordum. Yolun ilerisinde bir kaza olduğunu gördüm. Ne olmuş diye bakarken, birden dört yol ağzında olduğumuzu fark ettim.

Işık kırmızıya dönmüş ve ben geçmiştim, yapacak bir şey yoktu, olan olmuştu. Duramazdım yola devam ettim.

Gece yarısından sonraydı, Allahtan çevrede polis filan da yoktu.

Bu olayın üzerinden bir hafta kadar geçmişti, bir mektup aldım, karakola çağırıyorlardı, gittim beni odaya aldılar. ‘bir konuda bilginize başvuracağız, size bir fotoğraf göstereceğiz, bu araba sizin şirkete ait, geçen hafta şu gün 02.12’de, şu kavşakta kırmızı ışıkta geçerken kameraya yakalanmış. Bakın bakalım direksiyondaki kişiyi tanıyor musunuz? Fotoğrafa baktım ‘pek tanıyamadım bu kişiyi’ dedim.

Bunun üzerine bir fotoğraf daha çıkardılar, bu benim fotoğrafım dedim.

‘Bu sizin fotoğrafınız bunu yabancılar şubesinden bulduk, biz otomobildeki kişi ile bu fotoğraftaki kişinin aynı olduğunu düşünüyoruz, ne dersiniz’ dediler.

Cevap vermeden önce isterseniz avukatınızla görüşün diye de eklediler. Sonra da prosedürü anlattılar.

Eğer bu arabayı süren ben değilim derseniz sizi mahkemeye vereceğiz, mahkeme uzmanlara başvuracak siz olduğunuz ispat edilirse para cezası alacaksınız

Avukatıma soracak bir şey yoktu. "Verin, bir daha bakayım fotoğrafa" dedim. Sonra da "Evet, bu arabadaki kişi benim" dedim. Memnun oldular,"Doğru seçim yaptınız" dediler. Yüklü bir ceza ödedim.. Ama ehliyetime el koydular. "Ne zaman alırım ehliyetimi geri?" diye sorduğumda "Bizden haber bekleyiniz" dediler.

Aradan bir hafta geçti. Bir hastaneden davet aldım, beni göz kliniğine çağırıyorlardı Gittim sıkı bir göz muayenesinden geçtim. Sonra beni bir grup doktorun karşısına çıkardılar, her biri benim raporu ellerine alıp ‘renk körü değilsiniz’ gözünüzün sağlam olduğunu biliyor musunuz, ama kırmızı ışıkta geçmişsiniz, dediler. Artık ehliyeti bana geri verecekler diye düşündüm ama vermediler.

Aradan bir hafta, on gün geçti, yine hastaneden bir davet aldım; bu kez psikiyatri bölümünden. Verilen tarihte hastaneye gittim. Beni bir odaya aldılar. Odada dört doktor vardı, ilk doktor, "Raporunuza bakıyorum. Gözleriniz sağlammış ama trafik ışıkları kırmızıya döndükten 58 saniye sonra geçmişsiniz, bunun yanlış olduğunu biliyor musunuz diye sordular. Ben de yanlış davranıştır dedim. Ehliyetimi geri verecekler zannettim ama yine vermediler.

Aradan bir hafta, on gün gibi bir süre geçti. Bir mektupla karakola davet aldım.

Gittim sanırım artık ehliyetimi geri alacaktım ama yine vermediler. Sizi trafiğe çıkaracağız dediler. Arabaya bindik hareket ettim ilk trafik ışıklarında durdum.

Yanımdaki görevli ‘buna trafik ışığı denir, kırmızı ışıkta durulur, sarı ışık kırmızıya dönüşü gösteren uyarıdır, anladınız değil mi, diye sordular.

Ben de tekrarladım, evet kırmızı da durulur, sarı ışık kırmızıya dönüşü gösterir. Görevli yeşil ışıkta kalkılır değil mi dedi, ben de tekrar ettim.

Anladınız değil mi dedi ben de tekrar ettim;

“Evet kırmızı da durulur, sarı ışık kırmızıya dönüşü gösteren uyarıdır” diye tekrar ettim.

Bu sahneyi iki saat süresince her ışıkta tekrarladık. O günden sonraki 3 günde de arabama 3 görevli bindi Her ışıkta aynı sahne tekrarlandı. Ama sonunda ehliyetimi geri aldım...”

...



MESAJ KUTUSU

Sayın Ramadan ÖCAL, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun, atama yazınız yazıldı iş imzalara kaldı. Atamanın bu kez dışarıdan değil de içeriden yapılması camia içinde memnuniyetle karşılandı, tecrübeli bir isim olarak tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz...

...

Sayın Sami ÖZUSLU, sipariş vatandaşlıklar konusunda bazı kesimler sizin de buna bulaştığınız yönünde yorumlarda bulunmaya başladılar. Yapılan yorumlar asılsız mı yoksa ateş olmayan yerden duman çıkmaz sözü bir kez daha mı gerçekleri yansıtıyor, küçük de olsa bir açıklama iyi olacaktır...

...

Sayın Faiz SUCUOĞLU, genel başkan adaylığı konusunda kafanız bir hayli karışık olsa da hiç soluk almadan örgütleri ziyaret etmeniz dikkatlerden kaçmıyor ki bu konuda yoğun mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Karar zamanı da yaklaşıyor, ara sıra sinyal vermeniz bekleniyor...

...

Sayın Halil AKBIÇAK, et konusunda hazırlanan emirnameye önce imza koyup sonra bunu kabul etmediğinizi açıklamanız meslektaşlarınız tarafından olumlu karşılandı ancak yaşanan karmaşa nedeniyle ilk genel kurulda rakip adaylarınızın karşınıza çıkacağı konuşulmaya başlandı.

...

Sayın Hasan TOSUNOĞLU, Kooperatif Şirketler Mukayyitliğine atanacak olan isim partili olmayınca yaptığınız tepki dolu açıklama başkanla iplerin tamamen koptuğu yönünde algılandı. Haklı yönünüz çok bakalım genel başkanınız geri adım atacak mı?

...

Sayın Erhan ARIKLI, Ercan ülkemiz için hayati değerde ve stratejik önem taşıyor ama işletmeci elektrik borçlarını ödemeyip resmen dalgasını geçerken devletin ciddiyeti de aynı zamanda ayaklar altına alınıyor. Artık biraz diş gösterme zamanı gelmedi mi dersiniz?

...

Sayın Dimağ ÇAĞINER, bu sıralar Acapulco’ya ziyaret ya da konaklamaya gelenler gözle görülür değişiklikler nedeniyle hayretlerini gizlemeyerek övgü dolu sözler sarf etmeye başladılar. Desenize artık bundan böyle yeni nesil otelciliği de başlatmış oldunuz, hayırlı uğurlu olsun...

...

Sayın Necati ÇOBAN, yaptığınız son sosyal medya paylaşımınızla hangi gemileri yaktığınızı belirtmeniz kafalarda çeşitli soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Özellikle de yakın dostlarınız biraz ip ucu vermeniz gerektiğini söylüyorlar ki bulmacayı daha kolay çözsünler...

...

Sayın Ali PİLLİ, olası bir kabine değişikliğinde yeni isimler arasında anılırken şimdi de meclis başkanlığı konusunda yorumlar yapılmaya başlandı. Bu sıralar itibarınız hayli yükselişte bunu iyi değerlendirmek gerekir değil mi?

...

Sayın İlker İPEKDAL, boş zamanlarınızda klinikte organik tarım için yoğun çalıştığınız gözlemleniyormuş da bazı komşulara dikkat sabahları geldiğinizde hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Güvenlik kameralarını yoğunlaştırmak gerek...