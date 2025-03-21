Kültür Dairesi Müdürü, Şair Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu 21 Mart Dünya Şiir günü dolayısıyla Adana’da düzenlenen “Uluslararası Çukurova Şiir Günleri” etkinliğine katıldı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi ve Altın Koza’nın iş birliğiyle bu yıl ilk kez "Sevgileri yarınlara bırakmadan…” temasıyla düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Zaimağaoğlu şiirin iyileştirici ve birleştirici olduğunu vurguladı.

Zaimağaoğlu “Şiir gibi bir dünya yaratma umudumuzun azaldığı bugünlerde Siz şiir gibi olun, çocuklarınızı şiirlerle büyütün, şiirsiz kalmayın” diyerek tüm şair ve şiir severlerin Dünya Şiir Günü’nü de kutladı.

Zaimağaoğlu, açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen şiir dinletisinde şiirlerinden örnekler de sundu.

Zaimağaoğlu, Adana’daki temasları çerçevesinde Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Karadağ ile de bir görüşme yaptı. Görüşmede, Kültür Dairesi ile Çukurova Üniversitesi’nin birlikte hayata geçirebileceği projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Zaimağaoğlu ve Karadağ, yeni şairlerin teşvik edilerek özendirilmesi amacıyla iki kurumun iş birliğinde KKTC ve Adana’da etkinlikler gerçekleştirme konusunda da kararlar aldı.