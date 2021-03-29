Serbest Kürsü / Levent Özadam
Hükümetler en başından hata yaptı…
Salgının ilk günlerinde sağlık üst kurulunu oluşturdu!
Doğruydu ama bu karar eksikti…
Çünkü sağlıkla birlikte diğer hayati konularda birlikte yürümek zorundaydı!
Dönemin Sağlık Bakanı hem kurulu hem de kendini kahraman ilan etti, bizde kendisini alkışladık…
Üst kurul genelde yasaklar getirdi ve bu da ülkenin hemen her sektörünü olumsuz etkiledi!
Kaderimizi onların kararlarına bıraktık…
Ancak her yasak kararı da toplumun özellikle ekonomik durumunu daha kötüye götürdü, hele de özel sektör ve çalışanlarını!
Onlar belki de bilim ne derse onun kararını aldılar ama olması gereken başka komiteler olmadığı için her gün geçen bir günü aramaya başladık…
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Oysa salgının başlamasıyla birlikte hükümet başka komiteler de kurmalı ve onları devreye koymalıydı…
Uzun bir süredir kapandık ve kapanmaya devam edeceğiz!
Bu kapanma sürecinde ekonominin de bir şekilde devam etmesi gerekirdi…
Bunun için de bir komite siyasetten, seçimden ve kurultaydan başka bir şey düşünmeyenlere ekonomik öneriler sunmalı ve nasıl sağlık komitesinin aldığı kararlara bir tamam uyuluyorsa, burada da geçerli olmalı, özellikle de devletin kaynaklarının dağıtılması konusunda adil kararlar üretilmeliydi…
Turizm konusu da öyle!
Bacasız fabrika dediğimiz ve 60’a yakın sektörü destekleyen turizm konusunda yine işin uzmanları tarafından bu sektörde kararlar üretilmeli ve bunlar da hükümetin önüne konulmalıydı…
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Salgın döneminde diğer ülkelerin uyguladığı eğitim politikalarını geçtiğimiz haftalarda yine bu sayfada yayınlamıştık…
Dünyanın hemen her sektöründe kapanmalar yaşandı ama yüz yüze eğitime hiç ara verilmedi!
Çünkü bu kararlar için onların eğitim uzmanlarından oluşan komiteleri vardı…
Biz ise korkup bil yıldan beridir okulları kapattık!
Öğrencilerin yarısına yakını da on line eğitime bir takım yokluklar nedeniyle katılamadı…
Hükümet aşılanma olmadan yüz yüze eğitimin başlamayacağını kesin bir dille söyledi ancak ansızın bir karar alınarak bugünden itibaren 12’nci sınıflardan başlamak üzere açılım kararı üretildi!
Bunun için de üniversite sınavları gerekçe gösterildi…
Aşılanma olmadan bugünden itibaren yüz yüze eğitim başlamış olacak!
Tabi ki ilgili sendikaların da bunun tersine aldıkları kararlar var ortada…
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Çok büyük ihtimalle sendikalar bugün eylem ve grev yaparak devlet okullarında yüz yüze eğitim yapılmasını engelleyeceklerdir…
Haklıdırlar çünkü karşılarında aldıkları kararlarla çelişen bir hükümet vardır!
Bu arada devlet okullarındaki kargaşa devam ederken özel okullar yüz yüze eğitime bugünden itibaren başlayacak ve bununla birlikte eğitimde fırsat eşitsizliği yaşanmaya başlayacaktır…
Son bir yıldır bu kadar olumsuzluk ve eşitsizlik yaşanırken şimdi bir yenisi eklenecek ve konu da öğrenciler olunca kafalar daha da karışacaktır!
Hiç kimse kusura bakmasın lütfen…
Hele de salgın döneminde diğer ülkeleri de örnek göstererek kendilerini başarılı diye satmaya çalışanlar şu anda yaşanan ve yaşanacak olan sorunların sorumlularıdırlar!
Hadi bakalım şimdi ayıklasınlar pirincin taşlarını…
MESAJ KUTUSU
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Sayın Naciye NAMİ, 112 acil servis ambulans şoförlerinin bazılarının aracın içinde hasta olduğu halde sosyal medyada canlı yayın yapmalarına bunları izleyenlerden yoğun tepki geliyor. Kendilerini uyarmanız yerinde olacaktır!
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Sayın Güneş GÜNEŞOĞLU, Futbol Federasyonu Başkan adaylığından vazgeçip şimdi de Balıkçılar Birliği Başkanlığı için kolları sıvadığınız ve yoğun kulislerde bulunduğunuz konuşuluyor. Hayırlara vesile olsun artık!
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