(Kamalı Haber) - Haspolat’ta meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu" suçlarından tutuklanan unda Kaunda Lembalemba yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memur Derviş Sadeli mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının Haspolat'ta meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu" suçundan tutuklandığını söyledi. Polis memuru,13.03.2025 tarihinde saat 21:00 raddelerinde LPM C.Ö.Ş ekipleri tarafından Haspolat'ta faaliyet gösteren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde öğrenci olan zanlının yurttaki ikametgahında yapılan aramada yatmakta olduğu yatağın baş ucunda komodinin en üst çekmecesi içerisinde metal öğütücü içerisinde yaklaşık bir gram öğütülmüş vaziyette hintkeneviri, aynı yerde içime hazır sarılı vaziyette bir adet içerisinde hintkeneviri olan sigara, aynı yerde elbise dolabı içerisinde gri renk Relaxion sırt çantasında içki kutusu içerisinde 18 adet içime hazır sarılı vaziyette içerisinde hintkeneviri türü olan sigara, ve yine aynı yerde 6 adet ayrı alüminyum folyoya sarılı toplam ağırlığı 5 gram olan hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının 2 mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının öğrenci olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.