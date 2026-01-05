Yunanistan’ın FIR hattında (Uçuş Bilgi Bölgesi) yaşanan teknik bir arıza nedeniyle hava sahasının kapanmasından, Güney Kıbrıs’taki uçuşların da etkilendiği bildirildi.

Politis gazetesi, radyo frekanslarında yaşanan sorun sonrası hava sahasının kapanmasıyla, Güney Kıbrıs’a gidecek ve Güney Kıbrıs’tan ayrılacak 12 uçuşun yapılamadığını yazdı.

Haberde, Larnaka ve Baf Havalimanı’ndaki hizmetlerden sorumlu “Hermes Airports” şirketinin, yaklaşık 4 bin yolcunun bu durumdan etkilendiğini açıkladığı ifade edildi.

(GE/GÖZ)