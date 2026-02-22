Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Fiber Optik Proje Protokolü kapsamında gerçekleştirilen toplantılarda, Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) ile İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS) temsilcilerinin sunduğu yazılı öneriler doğrultusunda sekiz ana başlıkta prensip uzlaşısına varıldığını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nda (BTHK) iki ayrı toplantı gerçekleştirildiğini ve bu toplantıların tarafların yazılı ve sözlü görüşlerinin değerlendirilmesiyle yapıcı ve teknik bir çerçevede tamamlandığını kamuoyuyla paylaştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 18 Şubat’ta gerçekleştirilen geniş katılımlı ve son toplantıya; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK), Türk Telekom yetkilileri, Telekomünikasyon Dairesi, Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS), Bilgisayar Mühendisleri Odası ve hukukçular katıldı.

Açıklamada, 18 Şubat’ta gerçekleştirilen toplantının açılışında, prensip düzeyinde değerlendirilen başlıklar şöyle sıralandı:

“Protokol kapsamında Telekomünikasyon Dairesi’nin gelirleri hususu (41/2019 sayılı yasa gereği) KKTC Maliye Bakanlığı sorumluluğundadır.

Yatırımcı tarafından istihdam edilecek personelin KKTC Çalışma ve İş Yasalarına tabi olması.

Türk Telekom’un Türkiye’deki yapısal değişiklikleri halinde KKTC’deki şirketlerin durumunun Bakanlar Kurulu kararı ile değerlendirilmesi.

Protokol hükümlerinin, BTHK ile Telekomünikasyon Dairesi’nin mevcut yasal yetki ve sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağı.”

Açıklamada, bu başlıkların protokol metninde daha açık ve bağlayıcı şekilde yer alması yönünde görüş birliği oluştuğu kaydedildi.

-Prensipte uzlaşılan konular…

Açıklamada, Tel-Sen ve İSS temsilcilerinin sunduğu yazılı öneriler doğrultusunda ise, “25 Yıllık Yap-İşlet-Devret Modeli”, “Kurumsal Fiber Hizmetleri”, “FTTH Modeli (VAE-AL-SAT)”, “Toptan Tarife Rejimi”, “Perakende Piyasaya Giriş Eşiği”, “Kablosuz Sistemlerin Düzenlenmesi”, “Fiber Üzerinden Sabit Ses Hizmeti”, “Veri Merkezi Standardı” başlıklarında prensipte uzlaşıya varıldığı belirtildi.

Uzlaşıya varılan maddeler şöyle:

“25 Yıllık Yap-İşlet-Devret Modeli; Proje kapsamında kurulacak fiber optik altyapı 25 yıl süreyle yatırımcı tarafından projelendirilip işletilecek; sürenin sonunda ipotekten ari ve çalışır durumda devredilecektir. İlk etapta bir yıl içerisinde 150.000 bağımsız bölüme erişim sağlanması taahhüt edilmiştir.

Kurumsal Fiber Hizmetleri; Mevcut kurumsal data devreleri Telekomünikasyon Dairesi tarafından işletilmeye devam edecektir. Protokol sonrasında sunulacak yeni kurumsal fiber hizmetlerde ise toptan hizmet yatırımcı tarafından sağlanacak, perakende satış ve faturalama Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılacaktır. Gelir paylaşımı modeli yeniden düzenlenmiştir.

FTTH Modeli (VAE – AL-SAT); FTTH altyapısı üzerinden İSS’lere toptan hizmet sunulacaktır. İlk beş yıl boyunca AL-SAT modeli uygulanmayacak, bu sürenin sonunda uygulama usul ve esasları BTHK tarafından belirlenecektir.

Toptan Tarife Rejimi; FTTH hizmetleri için azami toptan tarifeler belirlenmiş; bu tarifelerin Türk Lirasına çevrilmesi ve altı aylık periyotlarla güncellenmesi BTHK gözetiminde gerçekleştirilecektir.

Perakende Piyasaya Giriş Eşiği; Yatırımcının perakende piyasada doğrudan faaliyet gösterebilmesi belirli fiber penetrasyon oranlarına bağlanmış; kademeli eşik sistemi kabul edilmiştir.

Kablosuz Sistemlerin Düzenlenmesi; Fiber altyapının tamamlandığı bölgelerde belirli frekans bantlarında kullanılan sabit kablosuz sistemlerin bir yıl içerisinde sonlandırılması öngörülmüş; açık alan Wi-Fi cihazlarına ilişkin düzenleme yetkisi BTHK’ya bırakılmıştır.

Fiber Üzerinden Sabit Ses Hizmeti; Fiber altyapı üzerinden sunulacak sabit ses hizmetinde toptan-perakende ayrımı ve gelir paylaşımı esasları netleştirilmiştir.

Veri Merkezi Standardı; FTTH sistemlerinin KKTC sınırları içerisinde barındırılması esas kabul edilmiş; veri merkezi standardı Tier2 olarak belirlenmiştir.”

-Müzakereler devam edecek

Bakanlık açıklamasında, teknik detay içeren bazı maddeler üzerinde çalışmaların devam ettiği belirtilirken, Tel-Sen ve İSS temsilcilerinin gündeme getirdiği ilave teknik düzenlemelerin, önümüzdeki günlerde geniş katılımlı toplantılarda yeniden ele alınacağı ve en kısa zamanda ek protokol haline getirileceği kaydedildi.