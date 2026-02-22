Mehmetçik’te 27 yaşındaki Ay Türkay Özata, elinden düşürdüğü av tüfeğinin kazayla ateşlenmesi sonucu yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre olay, saat 08.30’da, 8 numaralı av bölgesinde meydana geldi.

Ay Türkay Özata (E), adına kayıtlı av tüfeğiyle avlandığı sırada, av tüfeğini elinden düşürdü. Sağ ayak bileğinin üst kısmından yaralanan Özata, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

- Kanunsuz dedektör tasarrufundan bir tutuklama

İskele’de, bu sabah trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan M.A.(K-47) olay yerini terk etti. Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu sürücü ve araç tespit edildi.

Araçta yapılan aramada, yetkili makamdan izinsiz olarak tasarrufunda el dedektörü bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.