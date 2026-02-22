Tabipler Birliği üyesi olmadıkları halde evlerinde botoks işlemelerinde kullanılan malzeme bulunan iki kişi tutuklandı.
Lefkoşa’da polis tarafından T.E.(E-44) ve N.E’nin (K-41) evinde yapılan aramada, Tabipler Birliği’ne üye olmadıkları halde botoks işleminde kullanılan 2 botoks çözeltisi, 2 dolgu ilacı, 2 gençlik aşısı, gençlik ilacı, 11 serum suyu ve 3 uyuşturma spreyi bulundu.
Polis basın bültenine göre, dün meydana gelen olayla ilgili bahse konu şahıslar tutuklandı.
- Gazimağusa’da motosiklet hırsızlığı
Gazimağusa’da dün, bir bahis salonunun ön kısmındaki kaldırımda, kontak anahtarları üzerinde bırakılan motosiklet, zanlı K.E.(E-40) tarafından mal sahibinden izinsiz alınıp kullanılmak suretiyle çalındı. Olayla ilgili söz konusu şahıs tutuklanırken, bahse konu motosiklet bulunarak emare olarak alındı.
- İkamet izinsiz altı kişi tutuklandı
Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen altı kişi tutuklandı.
Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.