Güney Kıbrıs’ta siyasi sığınma başvurularının, özellikle Suriye’deki rejim değişikliğinin ardından "ciddi seviyede azaldığı" bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 2022 yılında 17 bin 434 olan başvuru sayısının, 2025 yılında 2 bin 437’ye düştüğünü kaydederken, 2022 yılında, iddiaya göre 16 bin 627’si KKTC üzerinden olmak üzere, 17 bin 434 sığınmacının Güney Kıbrıs’a gittiğini ve 2023 yılından sonra Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in aldığı tedbirler sayesinde sığınmacılarla ilgili tablonun değiştiğini yazdı.

Gazete, 2025 yılında Güney Kıbrıs’a sahiller üzerinden 8 tekneyle 152, KKTC üzerinden de 2 bin 285 sığınmacı gittiğini öne sürdü.

(GE/GÖZ)