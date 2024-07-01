Atina'ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Keratea'da ormanda çıkan ve yerleşim alanlarına sıçrayan yangın ise kontrol altına alındı.
Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesine bağlı Stamata ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, yangının yerleşim birimlerine ulaşması sonucu 45 yaşındaki bir erkek dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.
İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği acil kodlu mesajla yerleşim birimleri tahliye edilmişti. Bölgede çocukların kamp alanı da boşaltılarak çocuklar bölgeden uzaklaştırılmıştı.
Atina'ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Keratea'daki ormanlık alanda dün çıkan ve yerleşim alanlarına sıçrayan yangın ise kontrol altına alındı.
- Dumanlar Girit'e kadar ulaşmıştı
Yunanistan Meteoroloji Dairesi Başkanı Kostas Laguvardos, sosyal medyada yaptığı haritalı paylaşımda, Keratea'daki yangının dumanlarının, 210 kilometre ötede Girit'in kuzeybatısına ulaştığını aktarmıştı.