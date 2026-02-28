Güney Kıbrıs’ta 2021 yılında yürütülen “casus van” davasında hakkındaki suçlamalardan beraat eden İsrail vatandaşı iş insanı Tal Dilian’ın, Yunanistan’da “Predator” yazılımı aracılığıyla yasa dışı izleme soruşturması kapsamında suçlu bulunmasıyla yasa dışı dinlemeler ve “casus van” skandalının yeniden gündeme geldiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Yunanistan’daki mahkemenin Dilian’a verdiği hapis cezasının Güney Kıbrıs açısından da etkilere sahip olduğunu yazdı.

Dilian’ın Güney Kıbrıs’taki Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Birimi'nin incelediği casus van davasıyla ilgili olduğunu yazan gazete, geçmişte DİSİ partisine ve Savvas Angelidis’e gönderilen elektronik postanın incelendiğini belirtti.

Politis gazetesi ise haberinde, AKEL’in ve Ekologlar’ın konuyla ilgili açıklamalarına yer verirken, AKEL milletvekili Aristos Damianu dün yaptığı açıklamada eski bir İsrail ajanının yasa dışı dinleme skandalıyla ilgili olarak Yunanistan’da mahkum olmasının, aynı kişilerin yasa dışı dinlemeler, siyah casus van ve vatandaşların dinlenmesi için Larnaka Havalimanına yasadışı olarak yerleştirilen antenlerle ilgili konuya müdahil olmasıyla ilgili tartışmayı yeniden gündeme getirdiğini belirtti.

AKEL söz konusu dönemde Anastasiadis-DİSİ hükümetinin, eski İsrail ajanlarının şirketleriyle yolsuzluk konusunda kurumsal olarak iç içe geçtiğini yazdı.

Ekologlar ise yaptıkları açıklamada Dilian’ın Yunanistan’daki mahkeme tarafından “Predator” yazılımı konusunda suçlu bulunmasıyla ilgili gelişmelerin "kaçınılmaz" olarak Güney Kıbrıs’taki casus van davasını yeniden gündeme getirdiğini belirtti.

Ekologlar, yaşanan gelişmelerin, ilk andan itibaren bunun yanlış anlaşılan bir olay değil haklar, gizlilik, demokratik işleyiş ve demokrasinin kalitesi gibi temel konulara dokunan bir mesele olduğundaki ısrarlarını teyit ettiğini kaydetti.