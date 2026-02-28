Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Roma ziyareti sırasında önceki gün bir buçuk saat görüştüğü Başbakan Giorgia Meloni ile bu konuda mutabık kaldığı haber verildi.

Fileleftheros, Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, ABD, İngiltere, İsrail, Fransa, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile stratejik ortaklık anlaşması olan Güney Kıbrıs’ın, Hindistan ile de benzer bir anlaşmaya varmada son aşamaya gelindiğini yazdı.

İkilinin, görüşme sonrasında yaptıkları açıklamalardan, üç önemli nokta ortaya çıktığına işaret eden gazeteye göre, Meloni’nin, Nisan ayında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde Hristodulidis ile stratejik ortaklık anlaşmasını kesinleştirmek için ikili görüşme yapmak istediğini belirtti.

Stratejik iş birliği eylem planının enerji, savunma ve güvenlik, elektrik bağlantısı ile ilgili olacağı belirtilirken, diplomatik kaynaklar stratejik iş birliği formatının ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiğini, İtalya örneğinde bu düzeyin eylem planı şemsiyesi altında olacağı kaydedildi.

Görüşmeden ortaya çıkan diğer bir önemli konunun da Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa’yı birbirine bağlayacak IMEC koridoruyla ilgili olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs ile İtalya’nın IMEC’in önemini kavrayan ülkeler olduğuna işaret eden Rum hükümet kaynakları, önümüzdeki dönemde Hindistan Başbakanı Mondi’nin Roma’yı, Hristodulidis’in ise Hindistan’ı ziyaret edeceği bilgisini verdi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, İtalya’nın Güney Kıbrıs’tan, Rum dönem başkanlığı sırasında gerçekleştirilecek gayri resmi Avrupa Konseyi toplantısına Orta Doğu ülkeleri haricinde güney komşu ülkeleri de davet etmesini istediğini yazdı. Bu nedenle Güney Kıbrıs’ta yapılacak gayri resmi toplantıya Libya, Cezayir ve Tunus’un da hazır bulunma ihtimali olduğuna işaret edildi.

Habere göre, ortaya çıkan bir diğer konu ise İtalya’nın Baf’taki Andreas Papandreu hava üssünde kurulacak bölgesel yangın söndürme merkezine İtalya’nın da katılma niyetinde olması. Ursula Fon der Leyen’in Güney Kıbrıs’ta olacağı Nisan ayında açılışı yapılması planlanan bölgesel yangın söndürme merkezinde İtalya’nın da yer alması davetine Meloni’nin, olumlu yaklaştığı belirtildi.

Rum yönetiminin, Georgia Meloni’nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilerini Güney Kıbrıs lehine değerlendirilebileceği görüşünde olduğuna işaret edilen habere göre, Meloni, Hristodulidis’e, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İtalya ziyareti sırasında Türkiye’nin SAFE programına katılımı konusunun da ele alınacağını söyledi. Meloni, bu çerçevede, SAFE’ye katılımın ilerlemesi için Güney Kıbrıs ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini Erdoğan’a söyleyeceği bilgisini verdi.

“HRİSTODULİDİS ENI CEO’SU DESCALZİ İLE GÖRÜŞTÜ”

Aynı gazete, Hristodulidis’in İtalya ziyareti çerçevesinde ENI enerji şirketi CEO’su Claudio Descalzi ile görüştüğünü, bu görüşmenin ENI ile Güney Kıbrıs arasında önemli bir müzakereye dönüştüğünü yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’la, Rum Hukuk Dairesi, Devlet Hidrokarbon Şirketi (DEFA) ve diğer müdahil birimlerin de telekonferans yöntemiyle katıldığı Hristodulidis-Descalzi görüşmesi 2 saat sürdü. Rum tarafı, Güney Kıbrıs ile ENI arasındaki bütün prosedürleri tamamlayarak Mart sonunda Mısır’da gerçekleştirilecek forum sırasında nihai anlaşmaya imzaların atılmasını hedefliyor.

İyi bilgili bir kaynak Rum yönetiminin, 2027 içerisinde doğal gazını Mısır üzerinden Avrupa’ya satabilmek için ENI ile anlaşma yapılmasını, Bakanlar Kurulu düzeyinde karar alınmasını istiyor. 2 saat süren Hristodulidis-Descalzi görüşmesi haricinde, Güney Kıbrıs ve ENI çalışma gruplarının da istişarelerine tüm gün devam etti.

“HRİSTODULİDİS İTALYA CUMHURBAŞKANI MATTARELLA İLE GÖRÜŞTÜ”

Habere göre, Hristodulidis dün de İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü. Mattarella, Hristodulidis-Meloni görüşmesinde, Güney Kıbrıs ile İtalya arasında, ortak stratejik yönelim önceliklerinde iş birliklerini daha da artırmak hedefiyle ortaklık ilişkisi belgesi oluşturulması için görüşmelere başlama kararına varılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mattarella, Güney Kıbrıs ile İtalya arasındaki ortak değerlere ve siyasi, diplomatik ve ticari ilişkilere, eğitim, sağlık ve kültür konularına atıf yaptı.

Hristodulidis-Mattarella görüşmesinin ardından heyetlerin de katıldığı genişletilmiş görüşmelere geçildi. Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Gazze’ye denizden insani yardım konusunda veriler sundu ve İtalya’nın katkısına teşekkür etti. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rum yönetiminin rolünü ve aldığı inisiyatifleri takdir etti. Genişletilmiş görüşmenin ardından Mattarella, Hristodulidis onuruna yemek verdi.