Güney Kıbrıs’ta Rum polisinin geçen perşembe akşamı Azeri bir erkek ile Estonyalı bir kadını, terörizm bağlantılı suçlarla ilgili tutukladığı kaydedildi.

Söz konusu şahısların Güney Kıbrıs’a birkaç gün önce gittiğini yazan Alithia gazetesi, şahısların Baf’ta kaldığı ve diğer kentleri de ziyaret ettiklerini belirtti.

Söz konusu şahısların, İsrail’le ilgili altyapıların ve Güney Kıbrıs’taki İsrailliler tarafından kullanılan yerlerin fotoğrafını çektikleri yönünde olduğunu kaydeden gazete, iki şüphelinin hareketlerini izleyen Rum polisinin söz konusu şahısları perşembe akşamı Larnaka’da tutukladığını kaydetti.

Şahısların dün (Cuma) Güney Kıbrıs’tan ayrılmayı planladığını kaydeden gazete, mahkemeye sevk edilen şahısların 5 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini kaydetti.

Şahısların tasarrufunda bulunan cep telefonları, taşınabilir elektronik bilgisayarlar ve diğer delillere el konulduğunu ve incelemeye gönderildiğini yazan gazete, yapılan incelemelere göre şahısların, Larnaka, Baf ve Limasol’da bazı noktaları fotoğrafladıklarının görüldüğünü belirtti.

Polisin konuyla ilgili araştırmalarının sürdüğünü kaydeden gazete, söz konusu şahısların diğer bir terör davasıyla ve geçen haziran ayında Limasol’da tutuklanan Azeri şahısla bir bağlantısının olup olmadığının araştırıldığını da ekledi.

Politis ise söz konusu şahısların casusluk ve terör davasıyla ilgili tutuklandıklarını yazdı.