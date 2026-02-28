Cyprus Mail'de yer alan habere göre Türkiye’ye ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA), cumartesi öğleden sonra Kıbrıs semalarında uçuş yaptığı bildirildi. Bayraktar TB2 veya Bayraktar Akıncı tipi olduğu değerlendirilen İHA’nın, Girne’nin doğusunda, Çatalköy yakınlarında görüldüğü kaydedildi.

Söz konusu İHA’nın daha önce Türkiye’nin güneybatısındaki Dalaman açıklarında uçtuğu, ardından Türkiye’nin güney kıyılarını takip ederek Kıbrıs’a yöneldiği belirtildi.

Uçuşun, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın buna karşılık bölgedeki ABD üslerine misilleme düzenlediği bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Yine aynı haberde İran yönetimine yakınlığıyla bilinen İran asıllı ABD’li akademisyen Seyed Mohammad Marandi, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin ülkedeki üsleri İran’a karşı kullanmasına izin verdiğini iddia etti. Marandi ayrıca, ABD’ye ait AWACS erken uyarı ve kontrol uçaklarının Türk hava sahasında İran’a karşı kullanılmasına da müsaade edildiğini öne sürdü.

Bayraktar TB2, daha önce Türkiye tarafından Irak ve Suriye’de PKK ve YPG hedeflerine yönelik operasyonlarda kullanılmış; ayrıca Ukrayna ordusu tarafından Rusya’ya karşı savaşta ve Azerbaycan tarafından İkinci Karabağ Savaşı’nda sahaya sürülmüştü.

Daha yeni bir model olan Bayraktar Akıncı ise 2024 yılında İran’da meydana gelen ve dönemin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın hayatını kaybettiği Varzaqan’daki helikopter kazasının yerinin tespitinde kullanılmıştı.

Öte yandan haberde, 2024 yılında kuzeydeki hava trafik kontrolörleri sendikası başkanı Cem Kapısız, Orta Doğu’daki gerilimin artması halinde Geçitkale (Lefkoniko) Hava Üssü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılabileceği uyarısında bulunmuştu. Kapısız, üssün halihazırda bölgede gözetleme amaçlı uçuş yapan silahsız hava araçları tarafından kullanıldığını belirtmişti.

Geçitkale Hava Üssü, 2019’dan bu yana askeri amaçlarla kullanılırken, Ocak 2024’te resmen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne devredilmişti.

Daha önce Türkiye, 1998 yılında Yunanistan’ın Baf Havalimanı’na F-16 ve C-130 askeri uçakları konuşlandırmasına karşılık olarak Geçitkale’ye kısa süreliğine altı F-16 savaş uçağı konuşlandırmıştı.

Havalimanı, 2010-2023 yılları arasında iş insanı Asil Nadir tarafından kiralanmış; Nadir’in burayı VIP ve charter uçuş merkezi haline getirme planları bulunuyordu. Ancak sözleşme Ocak 2024’te hükümet tarafından feshedilmişti.