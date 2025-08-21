Yunanistan Dışişleri Bakanı Yeorgos Yerapetridis ile Suriye Dışişleri Bakanı Asaad Al-Shaibani’nin Atina’da gerçekleştirdikleri görüşmede, Güney Kıbrıs’ın da katılacağı ve üçlü iş birliğinin görüşüleceği bir toplantının gündeme geldiği bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yeorgos Yerapetridis ile Suriye Dışişleri Bakanı Asaad Al-Shaibani’nin dün gerçekleştirdikleri görüşmede Güney Kıbrıs’ın da dahil olacağı üçlü iş birliklerinin geliştirilmesinin gündeme geldiğini yazdı.

Gazete, “Bölgesel İş Birliği İçin Yunanistan-Kıbrıs-Suriye Üçlü Oluşumu” başlığı altında verdiği haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu’nun açıklamalarına yer verdi.

Zohiu, Yerapetridis ve Al Shaibani’nin dün Atina’da gerçekleştirdikleri görüşmede, Güney Kıbrıs’ın da katılacağı bir üçlü oluşumla bölgesel işbirliğini ileri götürme niyetlerini dile getirdiklerini ifade etti.

Zohiu ayrıca, Eylül ayında New York’ta gerçekleştirilecek BM zirvesinde, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Suriye dışişleri bakanlarının katılımıyla ilk görüşmenin gerçekleştirilmesi olasılığının bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Habere göre, Yerapetridis-Al Shabani görüşmesinde, Suriye’deki kurumların oluşturulması konusunda Yunanistan’ın Suriye’ye teknik destek sağlaması ve mülteci göçü konusunda teknik komiteler kurularak iş birliği yapılması konuları da ele alındı.