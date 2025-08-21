Güney Kıbrıs’ta 16 yaş üstü engelli bireylerin üçte birinin geçim sıkıntısı çektiği ifade edildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Eurostat” tarafından 2024 yılı için yayımlanan verilerin, Güney Kıbrıs’taki 16 yaş üstü engelli bireylerin yüzde 27,6’sının geçim sıkıntısı yaşadığını gösterdiğini yazdı.

Engelli bireylerin yüzde 46,6’sının, yılda bir haftalık tatil yapamadıklarını da belirttiklerini aktaran gazete, engelli bireylerin aylık gelirlerinin, zaruri giderlerini karşılayacak düzeyde olmadığını vurguladı.