Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u telefonla arayarak Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyon konusunda tebrik etti.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Kombos’un dün Azeri mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyondan ötürü mevkidaşını tebrik eden Kombos, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi Başkanlığı’nı devralacağı dönemde barış sürecine katkı koymaya hazır olduğunu da iletti.