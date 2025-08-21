“Aşşa” (Paşaköy) kökenli Rumların BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimî üyesinin büyükelçiliklerine protesto metinleri göndererek, BM’nin Kıbrıs’la ilgili kararlarının uygulanmasını istedikleri haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde “Aşşa” (Paşaköy) ihtiyar heyetinin 14 Ağustos'ta, Barış Harekatının ikinci safhası ve köyün ileri sürülen “işgalinin” yıldönümü dolayısıyla BM Güvenlik Konseyinin beş daimî üyesinin büyükelçiliklerine, protesto metinleri gönderdiğini kaydetti.

Haberde, protesto metninde yer alan Türkiye’yle ilgili iddialara da yer verildi.