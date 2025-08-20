BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in eylül ayının ilk haftasında adaya gelmesi ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le 2 Eylül’de görüşmesi bekleniyor.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada Hristodulidis’in Holguin’le 2 Eylül sabahı görüşmesi için düzenlemeler yapıldığını dile getirdi.

Haberde Holguin’in 1-6 Eylül tarihleri arasında adada bulunmasının beklendiği de belirtildi.