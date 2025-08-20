Aşağı Pirgo “İncir ve Halicia Festivali"nde KKTC’den ürün kullanıldığı söylentileri tartışma yarattı
BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in eylül ayının ilk haftasında adaya gelmesi ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le 2 Eylül’de görüşmesi bekleniyor.
Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada Hristodulidis’in Holguin’le 2 Eylül sabahı görüşmesi için düzenlemeler yapıldığını dile getirdi.
Haberde Holguin’in 1-6 Eylül tarihleri arasında adada bulunmasının beklendiği de belirtildi.