Güney Kıbrıs’ta bu yılın temmuz ayında Avrupa Birliği’ndeki en düşük tüketici fiyatları endeksinin kayda geçirildiği (TÜFE) ve enflasyon oranının yıllık yüzde 0,1 olarak kaydedildiği belirtildi.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, Rum İstatistik Dairesi ve Eurostat tarafından yayımlanan verilere dayanarak 2024 yılı Temmuz ayıyla kıyaslandığında en büyük artışların restoranlar, oteller, eğlence ve kültür alanında meydana geldiğini belirtirken, en büyük düşüşlerin ise giyim, ayakkabı, konut, su, elektrikte gerçekleştiğini ekledi.