Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında sefer yapan “Daneela” isimli feribottaki bir yolcu feribot seyir halindeyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yaz dönemlerinde sefer yapan feribotta tıbbi teçhizat olmadığı belirtildi.

Cyprus Times ve Sigma Live isimli internet gazeteleri, Yunanistan’dan kalkan ve bu sabah saat 08.00’de Limasol Limanı’na varması planlanan “Daleela” feribotunda ölen kişinin, Güney Kıbrıs’ta çalışan bir Yunan olduğunu belirtti.

Adı açıklanmayan erkek şahıs feribot seyir halindeyken 06.30 sularında kalp krizi geçirdi ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Larnaka Limanı’na saat 08.00’de varan feribota çağrılan Rum polisi, Yunan yolcunun hayatını kaybettiğini tespit etti. “Daleela” feribotunda tıbbi teçhizat olmamasından şikayet edildiği bilgisi de verildi.