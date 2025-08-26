Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un dün, Katar’a çalışma ziyareti düzenlediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kombos’un Katar ziyareti çerçevesinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dr. Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi ile görüştüğünü yazdı.

Görüşmede, Güney Kıbrıs ile Katar arasındaki ilişkilerin Güney Kıbrıs’ın 2026’da devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı sürecinde daha fazla güçlendirilmesinin ele alındığını kaydeden gazete, Kombos’un Al Thani ve Al-Khulaifi ile başta Suriye’deki durum olmak üzere Gazze’deki durumu ve diğer bölgesel gelişmeleri görüştüğünü belirtti.